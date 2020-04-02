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匯控取消派息 香港小股東損失慘重

世界日報 / 香港新聞組╱香港2日電

英國監管部門要求下，匯豐控股、渣打銀行、巴克萊等多家英國銀行決定取消派息。港人視滙控為「退休保障」，這下退休生活備添變數。

明報報導，匯控原本在4月14日派發2019年度第四次股息，每股0.21美元，昨日亦宣布撤回，且2020年內也不會派息。高息神話不再，匯控股價頓失支持並大跌9.5%，昨日一舉跌穿40元大關，收市報39.95元。已承諾的派息最終不能兌現，而且該股在2月27日已經因應派息而除淨，但業界預期小股東仍難以追討，哀號一片。

香港經濟日報報導，匯豐集團主席杜嘉祺及行政總裁祈耀年在電話會議中多次表示，就取消股息對股東造成的影響深感遺憾，形容是艱難決定。祈耀年表示，疫情發展難以預測，未悉何時可恢復派息，但強調集團資產負債表及資本水平強勁，有信心情況許可後，可回復正常股息政策。

同屬英資行的渣打亦同樣取消派息，並終止2月宣布的5億美元回購股份計畫。至於2020年度的末期息安排，則會視乎集團全年財務表現及當時的中期前景，強調目前資本及流動性指數仍遠高於監管門檻。

香港 英國 疫情

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