人民幣中間價重貶224基點 業界：美元指數上升空間有限

中國外匯交易中心公布，人民幣兌美元中間價今（2）日重貶224個基點，報7.0995。

在岸人民幣兌美元2日盤初跌超200個基點，一度跌至7.1280，創去年10月以來新低。離岸人民幣兌美元跌近150個基點，最低跌至7.1380。截至發稿，在岸、離岸人民幣對美元分別報7.1230、7.1389。

昨日人民幣兌美元中間價報7.0771，16:30收盤價報7.1058，23:30夜盤收報7.0990。中國人民銀行今日未進行逆回購操作，由於今日無逆回購到期，因此是零投放、零回籠。

中新經緯引述光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華分析，美元面臨政策與基本面「雙拖累」。一方面，美國聯準會將政策利率降至接近零水準，提供無限量流動性，超寬鬆貨幣政策對美元的拖累將逐步顯現；另一方面，目前新冠肺炎疫情在美國快速蔓延，美國整體防控措施不斷升級，疫情對其經濟的衝擊將逐步顯現。

今年以來歐元對美元貶值4.7%，英鎊對美元貶值超12%，人民幣對美元貶值1.8%。周茂華稱，由此可見，與美元和其他週邊貨幣劇烈波動相比，近期人民幣匯率表現相對穩定。外匯市場經歷大陸經濟波動、疫情衝擊、週邊地緣政治等事件考驗，人民幣匯率均保持在合理區間雙向波動，市場預期穩定。

中信期貨表示，人民幣貶值主要受美元強勁升值，以及疫情對歐美經濟拖累逐步顯現，投資人擔憂大陸未來出口貿易受到影響。

不過，中信期貨同時指出，人民幣在這段時間僅對美元貶值，對一籃子貨幣保持強勢，表現在全球主要貨幣中是比較好的。人民幣穩定有支撐，歸結於大陸國內疫情控制良好，經濟基本面相對穩健，本外幣利差仍處於合適區間，大陸外匯存底充足穩定。

國金證券指出，當前美元指數進一步上升空間有限。從基本面來看，支撐人民幣溫和升值的因素也相對較多。首先，大陸政策空間相對更足，海外主要央行政策利率已經降至零或者負值，相比較而言，大陸貨幣政策空間明顯更足。

其次，人民幣資產在全球的配置價值和吸引力增大。最後，大陸疫情已經接近尾聲，企業復工復產進度也在逐步加快，在逆週期政策引導下，Q2和下半年總體經濟復甦進程有望加快，全球來看，人民幣資產吸引力也將明顯得到提升。

東方金誠研究發展部技術總監曹源源認為，在全球主要貨幣均不同程度面臨下行壓力的情況下，相較於歐元、英鎊、日圓，人民幣貶值幅度相對有限，大陸經濟基本面回穩預期以及未來政策空間，均對人民幣匯率提供較強支撐。