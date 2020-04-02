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傳美國對大陸高科技出口 將進一步收緊

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
外傳美國政府打算收緊規則，以防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術。新華社資料照片
外傳美國政府打算收緊規則，以防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術。新華社資料照片

路透引述消息人士透露，美國政府正打算收緊規則，以防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。

報導稱，美國高級官員在上周三的一場會議上，就三項措施達成一致，但尚未最終敲定。這些措施可能會設置障礙，阻止大陸企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

這些措施正在推進中。目前中美關係因新冠疫情和兩國互相驅逐記者而惡化。但目前還不確定美國總統川普是否會批准。

業界人士擔心，包括取消許可例外的新規，有可能會將大陸消費者推向外國競爭對手的懷抱。華盛頓貿易律師Eric McClafferty稱，要是他們開始取消針對特定出口的這些許可例外，將會帶來寒蟬效應，會讓人們更害怕向大陸出口。

消息人士稱，一項修改是取消對民用產品的豁免；這項豁免規定，如果是用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口某些美國技術，從而放寬對積體電路等產品的出口。美國將針對大陸進口方和大陸公民取消這項出口豁免。

另一項修改將阻止大陸軍方在沒有取得許可的情況下獲得美國某些產品，即便是為民用而購買，例如數位示波器等科學儀器、飛機引擎和某些種類的電腦。

此舉若得以實施，可能將阻止一些對大陸軍方進口商的發貨，即便他們宣稱這些產品將用於醫院之類的地方。

最後一項修改將迫使向大陸出口某些美國產品的外國企業，不僅要取得本國政府的批准，還要獲得美國政府許可。

陸軍 半導體 疫情

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