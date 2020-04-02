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二手車市「免疫」 在線拍賣大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸二手車拍賣平台天天拍車二手車大數據研究院1日發布「2020年3月二手車在線拍賣大數據報告」顯示，二手車在線拍賣市場回暖顯著。

中新社報導，新冠肺炎疫情並未抑制人們改善和置換車輛的需求。大數據報告統計顯示，該平台3月成交量增速可觀，當月第四周成交量相比第一周增長超過150%。該平台認為，全年成交總量仍會同比（與上一年同期相比）大幅增加。

復工伊始，由於中國大陸多個城市的社區仍處於封閉式管理，傳統的上門檢測服務難以開展，在線檢測極大便利有賣車需求的車主，受到熱捧。數據顯示，2月10日-28日，該平台上在線檢測的比例超過了90%。

隨著大陸各地疫情向好，上門檢測逐漸恢復。數據顯示，3月第一周依然是在線檢測為主，占比達67%；而到了第四周的時候，在線檢測占比回落，線下檢測佔比回昇至64%。大數據報告顯示，在很多城市，仍有三四成的檢測是在線進行的。

新冠肺炎疫情加速車商在線收車習慣的養成。據悉，受到各地居家隔離政策的影響，傳統收車之路阻礙重重。為了盡可能地減少外出，車商們紛紛轉向在線拿車。據瞭解，當下，二手車經銷商陸續復工，越來越多車商選擇二手車拍賣平台獲取車源。大數據報告，該平台三月新註册車商數量近3000家。

對於一輛二手車來說，5年以內車齡或5萬公里以內的里程數，意味著車輛剛過磨合期，在價格上擁有足够的競爭力，車商整備成本較低，也更易於出手。數據顯示，3月成交的車源中，車齡更短、里程更短、空間更大的二手車相較於去年同期更受歡迎。

此外，大空間車型因為更能滿足家庭用車的需求，近年來的成交量也穩定增長中。這些因素都使得此類二手車在疫情之後更加搶手。

疫情 新冠肺炎

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