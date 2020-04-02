高盛獲准成為外資控股券商

北京市地方金融監督管理局3月31日披露，繼瑞銀證券之後，美國金融公司高盛將成為北京第二家增持合資證券公司股權以實現控股的外資金融機構。

新華社報導，中國證監會於3月13日發布消息稱，自2020年4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

3月27日，高盛獲中國證監會核准，將在高盛高華證券有限責任公司（高盛高華）的持股比例從33％增至51％。

高盛亞太區（除日本外）聯席總裁白瑞德說：「增加高盛高華18％持股量是我們承諾在未來5年為在華業務注入大量新資金的一部分。我們計畫著重於發展和加強現有的中國業務，擴大我們的潛在市場以及投資人才和技術。這一計畫與中國正在進行的資本市場改革進程相吻合。」

北京市地方金融監督管理局相關負責人表示，高盛增持合資證券公司股權正是中國大陸金融業對外開放和進一步推動北京市服務業擴大開放綜合試點的重要體現。外資金融機構的進入有利於加強金融業的競爭，促進中國大陸國內金融機構轉變經營理念和規範業務發展，推動金融行業整體優化，從而促進中國大陸經濟的長遠發展。