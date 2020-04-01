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富士康保證5G版iPhone仍可在今年秋季問世

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
5G版iPhone 12預計9月上市。路透資料照片
5G版iPhone 12預計9月上市。路透資料照片

新冠肺炎疫情全球發燒，打亂5G版iPhone 12預計9月上市的節奏，傳蘋果將在5月做出決定，最壞的情況下，5G版iPhone 12或將推遲至2021年。不過，陸媒報導，富士康向投資者保證，5G版iPhone可以在今年秋季推出。

財聯社報導，富士康投資者關係負責人楊俊翰在高盛主持的閉門電話會議上表示，距離6月份第一條試產生產線啟動還有幾個月的時間，鴻海仍然可以趕上最後期限。

他表示，現在主要要看疫情的走向，但新一代iPhone應當能趕上重要的假日季節，富士康向投資者保證，5G版iPhone可以在今年秋季推出。

日經新聞報導，富士康已經招聘了足夠的工人，可以滿足季節性需求。意味富士康已經基本恢復，全面恢復產能，開始準備量產iPhone 12。

iPhone 12原本預定9月薪機發佈，按照時間表，5月就需要開始量產，並在9月到達頂峰。

大陸工信部產業政策與法規司司長許科敏在3月30日舉行的新聞發佈會上指出，目前電子資訊行業平均複崗率已達95%，其中，富士康27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率93.7%，近百家核心配套企業都已復工復產，帶動上下游1萬餘家中小企業復工穩定了全球供應鏈。

疫情 新冠肺炎 發燒

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