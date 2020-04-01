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索尼中國總裁：陸廠產能已恢復九成

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
索尼中國區董事長兼總裁高橋洋在春季新品發布會上。照片／澎湃新聞網
索尼中國區董事長兼總裁高橋洋在春季新品發布會上。照片／澎湃新聞網

索尼中國董事長兼總裁高橋洋今（1）表示，截至目前，索尼在大陸工廠已經恢復至90%產能，但有些零部件來自海外進口，馬來西亞、泰國等地近日要求關閉工廠，這又對大陸工廠的生產帶來一定影響，相關影響還需要進一步觀察。

澎湃新聞報導，索尼在大陸有四家工廠，其中上海有兩家，無錫和惠州各有一家。索尼稱，從2020年1月24日春節假期開始至2月9日，索尼在大陸的四家工廠都遵照指示暫停運營。從2月10日起，這四家工廠已陸續復工復產。

但隨著新冠疫情在海外的擴散，索尼中國之外的工廠也受到影響。相關信息顯示，索尼已經暫停在馬來西亞兩家工廠的運營，暫停時間為3月18日至4月14日。此外，根據英國當地政府指示，索尼在3月26日至4月20日，英國（威爾士）工廠也將暫停運營。

索尼曾表示，由於受到限制人員跨境流動等因素的影響，索尼目前很難將工程師派往大陸和東南亞國家等製造中心，以提供新產品發布或製造方面的指導。

3月31日，索尼還是在大陸通過線上方式發布春季新品。索尼一口氣發布8K 智慧電視機Z8H、4K OLED電視A8H、4K智慧液晶電視X9500H、X9000H及X8000H系列，涵蓋五大系列17個型號，滿足不同用戶的產品選擇。

馬來西亞 英國 疫情 新冠肺炎

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