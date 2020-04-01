獨／鴻海工程師投訴在大陸隔離 不算派駐天數

一名派駐在大陸深圳市廠區的鴻海集團台灣工程師向本報投訴，原本規定派駐滿35天可放返台假7天，但現階段抵達深圳，當地法規要求隔離時間14天，公司規定隔離時間不被累積至派駐天數，因此要待到49天以後才能申請返台，引起諸多工程師不滿，希望能修改規定。

該名工程師提供鴻海科技集團全球防疫中心的休假規範，發文字號海防字第030002號內文指出，派駐人員入廠辦公後，始累積派駐天數，即自主隔離期間不計入，且為降低感染，非必要應暫緩返台休假。

該名工程師說，很多人冒著生命危險回到派駐地上班，多數人2月20日分批回來，若按原規定派駐35天，約3月25日就能返台休假，但因規定卻仍要留在深圳繼續上班。

他說，雖然集團有說返台假改為駐地休假，但新冠肺炎疫情也尚未完全控制住，應該給予員工多個選擇方案，例如可以累積兩次返台後在台灣一次性休14天，或是按比例天數休假，不是限定員工只能駐地休假。

他說，目前深圳在二月底由一級改為二級，但上班還是整天戴著口罩，進門崗時量體溫，園區內跟外面商店很多都沒開，也擔心外面因為太接近人潮而被傳染，所以減少外出，甚至三餐就叫外賣或是自己煮，外頭人潮也少很多。

即使放假也不能像先前無疫情一樣，可以隨意去香港、廣州或其他地方走走，加上這次回來很多人並沒家人隨行，所以才會「駐地休」跟在隔離一樣。