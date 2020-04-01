蘋果庫克：捐8654萬元 支持雷神山等湖北六家醫院

蘋果CEO庫克1日透過微博宣布，蘋果向中國扶貧基金會捐贈人民幣2000萬元（新台幣8654萬元），支持雷神山等湖北六家醫院。

庫克表示，新冠病毒疫情期間，大陸展示了令人欽佩的精神和應變力，蘋果還支持公共衛生恢復和扶貧工作的長期專案，對扶貧基金會的總捐贈已達人民幣 5,000 萬元。