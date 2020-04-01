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蘋果庫克：捐8654萬元 支持雷神山等湖北六家醫院

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/騰訊科技
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蘋果CEO庫克1日透過微博宣布，蘋果向中國扶貧基金會捐贈人民幣2000萬元（新台幣8654萬元），支持雷神山等湖北六家醫院。

庫克表示，新冠病毒疫情期間，大陸展示了令人欽佩的精神和應變力，蘋果還支持公共衛生恢復和扶貧工作的長期專案，對扶貧基金會的總捐贈已達人民幣 5,000 萬元。

他指出，在世界範圍內，與病毒作鬥爭所必需的協作反應仍在繼續，特別感謝大陸以及世界各地的所有醫療回應者，他們以無私和勇氣激勵著所有人。

圖/蘋果CEO庫克微博截圖
圖/蘋果CEO庫克微博截圖

庫克 蘋果

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