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陸方正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館闢謠

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸駐日本大使孔鉉佑。鳳凰網
大陸駐日本大使孔鉉佑。鳳凰網

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛假消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO）。

談話指出，日前，大陸駐日本大使孔鉉佑在日本記者俱樂部舉行記者會，就新冠肺炎疫情形勢和中日關係等發表演講並回答記者提問，演講相關內容及記者會全程視頻已在使館和記者俱樂部官方網站公開發表。

談話稱，記者會後，個別日本媒體公然發布虛假消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO），中方對這種罔顧事實、憑空杜撰的報導感到震驚和遺憾。　　

談話指出，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。需要強調的是，沒有人比中國大陸更關心台灣同胞的健康福祉。根據中方同WHO達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣地區進行考察或提供援助。台灣地區能夠及時獲取WHO發布的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向WHO通報。這些安排都確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。

談話還說，疫情當前，中日應該繼續加強協調合作，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。希望有關日本媒體秉持基本職業操守，遵守新聞價值底線，更多為疫情防控和中日關係發揮建設性作用。

WHO 疫情

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