日經預測 大陸第一季經濟增長-3.7%

受新型冠狀病毒疫情影響，生産和消費萎靡，日經中文網與日經QUICK新聞匯總的大陸經濟學家調查顯示，大陸第一季國內生産總值（GDP）增長率的預測平均值為-3.7%；預測大陸全年的經濟增長率將下滑至3.3%。

報導指出，在作出有效回答的29人中，23人預計第一季的經濟增長率將陷入負增長。

預測經濟增長率為負7.5%的AXA Investment Managers的姚遠指出，1到2月的統計數據紛紛走弱，2月之後經濟活動的恢復也十分緩慢。

招商證券的謝亞軒預計，在疫情平息之前，消費者的需求不會完全復甦，今年上半年經濟將倒退，預測經濟增長率為-3%。

巴克萊銀行和高盛預測，則是分別給出-15%和-9%。

大陸因封鎖了爆發式感染激增，督促企業復工復産，但中信銀行的廖群認為，新冠病毒在全球範圍內流行，外需將受到嚴重衝擊。

荷蘭安智銀行經濟學家Iris PANG指出，即使大陸的工廠恢復生産，全球的供應鏈也將繼續陷入混亂。

京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，1到3月疫情在大陸流行産生了深刻影響，3到6月海外的不景氣將拉低出口。

在遭遇SARS的2003年，疫情平息後需求恢復，大陸全年的經濟增長率達到10%，但是現在服務業在大陸GDP中所佔比重提高，經濟結構發生變化，不少觀點認為難以像當年一樣實現V字型復甦。

關於新型冠狀病毒對大陸經濟的影響，回答「消費減退」的經濟學家最多，回答「供應鏈的混亂」和「失業增加」的緊跟在後。

三井住友資産管理的佐野鐵司指出，人與人密切接觸較多的服務行業的低迷將對整體消費構成拖累，上半年消失的消費心理在下半年似乎無法完全恢復。

瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer）預計，雖然下半年大陸將先於歐美經濟明顯復甦，但是無法彌補1到3月的大幅下滑，因此預測2020年的GDP增長率為零。

東亞銀行首席經濟師鄧世安認為，勞動市場將直接影響對GDP貢獻度較大的消費的增長，擔心就業形勢惡化。

要實現大陸提出的2020年GDP比2010年翻一番的目標，需要保持5.6%左右的GDP增速，但在作出有效回答的16人中，13人回答「無法達成目標」。

凱基證券分析師陳浩預計，下一個五年計劃除了經濟總量外，還將設定人均收入、教育和醫療等目標。