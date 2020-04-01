外資股比限制取消 金圓統一在內共15家外資券商候場

大陸證券行業外資股比限制1日起正式取消，據統計目前共有包括金圓統一在內15家外資參股或控股的合資券商候場，預計首家100%外資控股券商不久將誕生。

證券日報報導，摩根士丹利於3月27日宣布，大陸證監會已批准合資企業摩根士丹利華鑫證券的股權比例從49%增加至51%；同一天，高盛宣布，大陸證監會已批准將其在合資企業高盛高華證券的股權從33％增至51％。

從證監會公告來看，摩根士丹利受讓了摩根士丹利華鑫人民幣5.202億元股權。

高盛集團方面，高盛集團有限公司受讓了高盛高華證券人民幣2.64億元股權；高盛集團有限公司認購了高盛高華證券新增約人民幣2.94億元股權；高盛高華證券註冊資本已變更為約人民幣10.94億元。

實際上，外資申請控股券商的熱情從未間斷，2019年瑞銀證券、摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券等3家外資控股券商「跑步進場」，加上此次的摩根士丹利及高盛，目前大陸已有5家外資控股券商獲批設立。

除這5家外資控股券商外，截至目前還有10家合資券商，分別為中金公司、瑞信方正、中德證券、金圓統一、東方花旗證券、滙豐前海證券、東亞前海證券、華菁證券、申港證券、中銀證券。

以此來看，在4月1日起券商外資股比限制取消後， 15家合資券商中將誕生首家100%外資控股券商。

此外，隨著外資股權結構再迎新進程，外資進駐大陸券業市場的熱情再次被點燃，證監會網站發布，截至3月30日，還有18家合資券商正在排隊申請設立。