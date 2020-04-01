低基數效應 大陸3月財新製造業PMI 回升至50.1

受到2閱低基數效應，以及隨著復工復產陸續推進，1日公布3月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較2月的歷史低點回升9.8個百分點，顯示製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度仍有限。

財新網報導，財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，3月製造業承受雙重壓力，一方面復工復產尚不充分；另一方面外需惡化、境內消費需求尚未大面積啟動，因而造成生產擴張仍比較有限，沒有看到明顯的生產回補。

1日公布的3月財新製造業PMI走勢，與國家統計局製造業PMI一致，國家統計局公佈的3月製造業PMI為52，較上月回升16.3個百分點。

因工廠大面積停工和交通出行受限，製造業產量在2月創下歷史最大降幅，隨著部分限制措施放鬆，3月產出恢復增長。

不過，新訂單指數雖較上月顯著回升，但仍處於收縮區間，許多受訪企業反映，新冠疫情持續導致訂單被推遲或取消。

此外，因全球各地都在竭力遏制疫情，3月新出口訂單量也明顯減少，但降幅較上月明顯放緩。

就業指數也在收縮區間內明顯回升，已回到疫情前的中樞水準，企業反映，員工自動離職和企業壓縮成本，共同導致用工收縮，由於最近數月企業減產，產能壓力繼續存在，積壓工作指數僅較上月小幅回落，仍處於歷史高位。

3月製造業供應鏈仍然緊張，企業反映供應商產能收縮、原料短缺，導致供應商平均供貨速度進一步放慢。

3月製造業採購庫存指數在收縮區間內出現修復，但仍處於近年來低位，廠商反映由於原材料短缺，仍需要動用原有庫存，原材料庫存明顯下降，受防疫限行導致物資運輸困難等影響，產成品庫存指數則重返擴張區間。

原材料購進價格重返收縮區間，但降幅輕微，許多企業表示，成本下降與全球需求減弱有關，製造商也普遍繼續下調產品售價，以提振銷售。