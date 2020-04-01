陸PMI上月反彈 回升臨界點以上

3月份，隨著疫情防控形勢持續向好，企業復工復產明顯加快，中國採購經理指數（PMI）在上月大幅下降基數上環比回升。中國國家統計局31日公布數據顯示，當月中國製造業PMI為52.0%，比上月回升16.3個百分點。

中新社報導，截至3月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月調查結果上升17.7個百分點，其中製造業企業復工率為98.7%，上升13.1個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時說，3月份，除價格指數外，製造業PMI的各分項指數均有所回升。

市場供需有所改善，企業採購環比增加。生產指數和新訂單指數分別為54.1%和52.0%，比上月回升26.3和22.7個百分點，生產指數高於新訂單指數2.1個百分點，顯示製造業產能有所恢復。採購量指數為52.7%，比上月回升23.4個百分點，企業採購活動較上月活躍。

政策效應逐步顯現，企業預期也有所回升。製造業生產經營活動預期指數為54.4%，比上月回升12.6個百分點。其中，食品及酒飲料精製茶、醫藥、專用設備、汽車、計算機通信電子設備等製造業均高於平均水平。

隨著新動能恢復較快，高技術製造業PMI高於總體。從重點領域看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI為55.8%、54.5%和52.0%，其中高技術製造業PMI高於製造業總體3.8個百分點。

趙慶河表示，雖然3月份製造業PMI大幅回升，但調查結果顯示，企業生產經營壓力仍然較大，本月反映資金緊張和市場需求不足的企業比重分別為41.7%和52.3%，比上月上升2.6和4.1個百分點。從外部環境看，疫情在全球快速蔓延，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，給中國經濟帶來新的嚴峻挑戰。

數據還顯示，當月，中國非製造業商務活動指數為52.3%，比上月回升22.7個百分點；綜合PMI產出指數為53.0%，比上月回升24.1個百分點。

但官方強調，3月份中國PMI回升至臨界點以上是2月份大幅下降後的反彈，更多反映的是一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，並不能代表中國經濟運行已恢復正常水平。