疫情緩解 餐飲業營業重啟希望

恢復營業多天，遼寧瀋陽老灶堂火鍋店的客流只有正常時期的四五成，營業額還不足以覆蓋房屋租金和員工工資等硬性支出。「但總要營業才會有希望呀！」該店創始人霍春雷說。

新華社報導，2020年初，受新冠肺炎疫情影響，中國餐飲業經歷了一個格外漫長的冬季。如今，隨著國內疫情防控形勢持續向好，各地餐飲企業陸續恢復經營。

「雖然門店陸續復工，但由於商場客流少，堂食又受到人數限制，堂食的營業額同比往年減少了70%。」福建福州薩貝爾餐飲管理有限公司創始人林倫恆說。

由於疫情在全球蔓延，中國目前重點防止境外輸入感染。截至3月29日24時，中國境外輸入累計確診病例達723例，這讓人們對外出就餐仍心存顧忌。

瀋陽老邊餃子中街總店位於東北著名的步行街瀋陽中街上。「餐飲業不是孤立的行業，會受到周邊文旅、商業等行業發展的影響。現在出來逛街的人少，餐館人氣大幅恢復自然還需要一段時間。」孫經理說。

為了應對困難，不少餐飲業者一面加速擁抱網絡，與美團、餓了麼等平台合作提供外賣服務，一面積極拓展銷售渠道。

「恢復堂食後，店裡推出了真空包裝半成品，由周圍的菜店、超市幫忙分銷。」石磊麻辣拌是瀋陽一家「網紅小吃」，老闆春節前剛剛花費30萬元裝修店面，對回籠資金有迫切需求，在開拓營銷新模式上也格外用心。

除了企業自救，中國政府也不斷進行政策加碼：各地出台文件減稅降費、減免房租水電；遼寧、山東、江蘇、浙江等地分別推出總額千萬元到上億元不等的消費券；廣東佛山禪城區對如期開業的限額以上餐飲企業每家一次性補貼10萬元；河南洛陽給予最高9萬元用工補貼；上海提供每人800元穩就業補貼…。

海南省酒店與餐飲行業協會執行會長陳恆認為，在中國各地全面放開餐飲業經營限制後，餐飲業不會出現所謂的報復性消費，但會有恢復性增長，「隨著疫情防控形勢持續向好以及各項促消費政策接連出台，會帶來消費回補和潛力釋放」。