北到南「雲簽約」 投資項目大增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「屏對屏」招商宣傳、簽署協議、互相祝賀……3月25日，遼寧省瀋撫新區的相關負責人，通過網絡視頻等方式與近60家國內外企業交流互動，9個小屏幕不停切換。不足一個小時，總投資額超過600億元人民幣的12個項目完成簽約。

近來，中國各地通過「雲簽約」等形式推進投資項目落地。

就在本月，大連市通過「雲視訊」連線方式簽約項目91個，預計總投資額超過1000億元人民幣；鐵嶺市以「雲端」方式簽約69個重點項目，總簽約額115億元人民幣……近一個月內，遼寧省各地公布的「雲簽約」項目投資總額已經超過2000億元人民幣。

從大陸全國來看，從2月下旬，湖南、上海等地已通過「雲簽約」的形式積極推進項目落地。進入3月各地「雲簽約」的步伐更加密集，其中既包含按照既定計畫推進的項目，也有不少新增投資。

3月6日，世界化工巨頭企業利安德巴賽爾工業公司與遼寧寶來企業集團通過視頻方式，圍繞寶來集團一在建26億美元化工項目簽署合資合作協議。

去年9月，雙方已經就這一合作簽署了合資合作諒解備忘錄，並規劃未來10年實施總投資120億美元的中長期石化產業項目。

寶來企業集團控股股東曲寶學說，新冠肺炎疫情發生後，原以為雙方的合資合作將會推遲，但沒有想到對方表現十分積極，且主動提出視頻簽約方案。

與此同時，還有一些項目選擇追加投資。因為對中國經濟發展充滿信心，日本電產株式會社決定增加日本電產（大連）有限公司新工廠項目投資金額，由500億日元提高至1000億日元。陶氏公司也於近日宣布未來5年增資中國長三角地區至少3億美元。星巴克、開市客等新項目，也紛紛「落子」中國長三角。

值得注意的是，疫情中資本依然保持著靈敏的嗅覺和獨到的眼光，抓住中國的發展機遇。

在遼寧省瀋撫新區管委會主任董峰表示，最近簽署的超過600億元人民幣的項目中，涉及產業項目的投資額高達509億元，其中不少項目都與打造新動能相關。

為助力新經濟成長，中國政府主導的新基建也在加速推進。在安徽、貴州等地，包括華雲數據中心項目、封裝測試工廠項目等也於近期集中開工。

「中國經濟復甦的腳步正在加快。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說，在全球疫情蔓延的背景下，這將對世界經濟發展注入積極因素。

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