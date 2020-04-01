汽車業復產 各地政策刺激消費

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國工業和信息化部副部長辛國斌30日表示，會有更多刺激汽車消費政策出台，新能源汽車政策近期也會協調相關部門做出調整，以支持汽車產業健康發展。

中新社報導，辛國斌在30日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，自2月19日到現在，汽車行業企業整體開工率已由60%左右提升到97%，員工復崗率由50%左右提高到82%，總體達產率已經與去年同期水平相當。

工信部重點聯繫的15家汽車企業的供應商涉及到26個省市1300多家企業。經過工信系統協調，截至目前，上述所有供應鏈企業已經全部復工復產。15家企業當中，10家是內資企業，5家是跨國公司企業。 湖北省是中國重要汽車製造業基地。針對大眾、寶馬以及廣汽、重汽等國內外整車企業提出將湖北省供應商的庫存零部件盡快運出保障生產供應問題，工信系統幫助企業辦理了運輸通行證，救了整車企業的燃眉之急。

辛國斌表示，汽車行業目前仍然面臨很大的困難和問題，特別是消費需求不振問題，即使目前企業復工復產率比較高，但是由於市場需求不足，企業庫存增加，一些企業的達產率可能會進一步降低。

他說，工信部積極配合相關部委，研究穩定和擴大汽車消費的政策建議，督促各地區加快出台促進汽車消費的政策措施。目前已有廣東、山東、吉林、海南和深圳、寧波、杭州、南昌等省地市出台了具體政策，相信後續會有更多刺激消費政策出台。此外，工信部近期會協調相關部門對新能源汽車政策作出調整。

國務院 深圳

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