香港2月房價 創14月最大跌幅
新型冠狀病毒疫情對香港住宅房價的影響浮現，香港政府31日數據顯示，2月私人住宅房價指數連跌三個月至一年低位，月跌幅擴大至逾2.1%，為14個月來最大。
路透報導，差餉物業估價署的臨時數字顯示，2月房價指數報370.7，1月為378.7。與一年前相比，住宅房價升1%。
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，2月指數下跌符合預期，並開始反映疫情的影響，估計未來1至2個月會指數跌幅可能會擴大，但除非房價在短期內大跌，否則他估計政府暫不會將房市措施調整。
林浩文估計，住宅成交量未來1至2個月會下跌20%至30%，主要是房價1000萬港幣以下的中小型單位，估豪宅業主的議價空間會更大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言