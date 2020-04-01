香港2月房價 創14月最大跌幅

新型冠狀病毒疫情對香港住宅房價的影響浮現，香港政府31日數據顯示，2月私人住宅房價指數連跌三個月至一年低位，月跌幅擴大至逾2.1%，為14個月來最大。

路透報導，差餉物業估價署的臨時數字顯示，2月房價指數報370.7，1月為378.7。與一年前相比，住宅房價升1%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，2月指數下跌符合預期，並開始反映疫情的影響，估計未來1至2個月會指數跌幅可能會擴大，但除非房價在短期內大跌，否則他估計政府暫不會將房市措施調整。

林浩文估計，住宅成交量未來1至2個月會下跌20%至30%，主要是房價1000萬港幣以下的中小型單位，估豪宅業主的議價空間會更大。