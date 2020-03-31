大陸推新規 國際比賽前三名台生能獲保送大陸大學

大陸為擴大招收優秀台灣學生和運動員，新的大學保送錄取新規定。中共國台辦發言人朱鳳蓮指出，若參加數學理化等國際相關比賽，或亞運、奧運會前三名的運動選手，經過大陸的大學考核，都可以保送進入大陸大學就讀。

中共國台辦31日晚發新聞稿，朱鳳蓮表示，大陸為貫徹落實中央對台政策精神，幫助優秀台灣學生和運動員，實現赴大陸高校學習深造的願望，中共教育部，國家體育總局、中國科協三部門近期聯合印發《關於做好普通高校保送錄取有關優秀華僑和港澳台學生(運動員)的通知》，規定參加國際數學、物理、化學、生物學、信息學奧林匹克競賽等5項比賽中任意一項比賽並獲獎的台灣學生，或者獲得大陸全國運動會，亞洲夏季運動會，亞洲冬季運動會，夏季奧林匹克運動會，冬季奧林匹克運動會前三名的台灣運動員，均可向大陸高校提出申請，經高校考核後，可以保送本科（大學部）錄取。

朱鳳蓮表示，台灣優秀學生和運動員如需詳細了解保送資格、條件資格審核，保送程序等內容，可在相關高校招生網站查詢。大陸真誠歡迎符合條件、有意願的台灣學生和運動員來大陸學習深造。