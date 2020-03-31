小米去年經調整淨利潤升35% 共售出1.25億支手機

小米集團31日在港股收盤後公布2019年全年業績，純利為人民幣100.44億元，年減25.89%；按非國際財務報告準則，經調整淨利潤為人民幣115.32億元，年增34.8%。

此外，去年小米售出約1.25億支智慧手機；去年全年營收為2058.39億元，年減17.68%。

公告顯示，小米智慧手機分部收入，由2018年的人民幣1138億元，增加7.3%至2019年的人民幣1221億元。

小米指出，增長是由於銷量及ASP（平均銷售價格）均獲得提升，2019年小米售出約1.25億支智慧手機；小米智能手機的ASP為每部人民幣979.9元，而2018年為每支人民幣959.1元。

小米在財報中還提到， 2019年硬體綜合淨利潤率為正，但小於1%，依然兌現了2018年5月許下的不超過5%的承諾。

小米強調，小米、Redmi雙品牌戰略大獲成功，Redmi K30 5G將5G手機拉到人民幣2000元以下，而小米CC9 Pro、小米10 Pro等先後斬獲DxOmark榜單第一。

小米指出，2019年的研發費用為人民幣75億元，今年預計超過人民幣100億元。

受新冠疫情影響，曾造成小米的大陸工廠的關閉，2月和3月遇到暫時性的生產中斷，但小米強調，目前生產大部分已恢復，產能已回升到正常水準的80%到90%。

海外市場方面，小米認為，鑑於目前新冠疫情在許多國家蔓延，可能造成需求遞延，正在密切關注和評估中，儘管海外需求將受到一定影響，尤其是在第二季，但根據目前的情況，相信影響總體可控。