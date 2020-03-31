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昆山加速轉型升級 發布五爭五最五突破方案

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
江蘇昆山市31日發布《五爭五最五突破 三年行動實施方案》。中新社
江蘇昆山市31日發布《五爭五最五突破 三年行動實施方案》。中新社

連續15年位居大陸全國百強縣之首的江蘇昆山今（31）日發布《『五爭五最五突破』三年行動實施方案》，宣布向人民幣5,000億元（約新台幣2.2兆元）GDP大關衝刺。

中新網報導，該方案明確提出用三年時間，實現地區生產總值超過人民幣5,000億元，一般公共預算收入超過人民幣500億元，工業總產值超過人民幣1兆元，居民人均可支配收入達人民幣7萬5,000元，人才資源總量突破50萬人。

昆山市委書記吳新明表示，將積極應對外部風險挑戰，保持進出口總額800億美元以上，確保3年完成實際使用外資40億美元。

吳新明指出，昆山將圍繞產業鏈部署創新鏈，探索更加緊密的產學研合作模式，強化資源要素投入，加強智慧製造技術應用，打造具有國際影響力的國家一流產業科創中心；將進一步發揮「臨滬第一站」優勢，深度融入長三角更高品質一體化發展，高水準構建區域合作新機制。

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