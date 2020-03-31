華為徐直軍：美若限台積電等供貨 將破壞全球技術生態

外傳美國白宮考慮一項新的出口管制措施，可能會限制包括台積電在內的晶片製造商對華為供貨，華為輪值董事長徐直軍31日表示，希望這條信息是假的，否則會後患無窮，全球產業鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。

新浪財經報導，徐直軍在華為2019年財報發布會上指出，大陸政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理，相信大陸政府也會採取一些反制的措施，「為什麼不能基於同樣的網路安全原因，禁止美國公司的5G晶片及含有5G晶片的基地台和智慧手機、各種智慧終端機在大陸使用呢？」

談及極端情況下的影響，他表示，華為還能從南韓的三星、台灣(聯發科)、大陸展訊購買晶片來生產手機，就算華為因為長期不能生產晶片，而做出了犧牲，相信在大陸會有很多晶片企業成長起來，與南韓、日本、歐洲、台灣晶片製造商目前提供的晶片，來保持研發生產產品。

徐直軍指出，如果美國政府可以任意修改「外國直接產品規則」，其實是破壞全球技術生態，如果大陸政府採取反制，會對產業造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應是令人吃驚的，潘朵拉盒子一旦打開，對於全球化的產業生態可能是毀滅性的連鎖性的破壞，毀掉的可能不只是華為一家企業。

他提到，華為還是希望全球產業鏈合作，希望聚焦客戶和產業界的挑戰，為全球客戶提供可信任的產品與客戶、為客戶為消費者提供好的產品與體驗。