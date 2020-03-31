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華為2019年獲利增5.6% 手機出貨量逾2.4億台
華為公司今（31）日發布2019年財報，去年全年營收人民幣8,588億元，年增長19.1%；獲利人民幣627億，年增5.6%。智慧手機出貨量超過2.4億台。
21世紀經濟報導，報告顯示，2019年華為持續投入技術創新與研究，研發費用達人民幣1,317億元，占全年銷售收入15.3%，近十年投入研發費用總計超過人民幣6,000億元。
消費者業務領域保持穩健增長，智慧手機出貨量超過2.4億台，PC、平板、智能穿戴、智慧螢幕等以消費者為中心的全場景智慧生態布局進一步完善，銷售收入人民幣4,673億元，年增34%。
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