傳阿里巴巴 購快遞公司韻達一成股權

路透引述知情人士透露，阿里巴巴計劃收購大陸快遞公司韻達控股至少10%的股權，這將成為阿里對大型快遞企業進行的第5筆投資。

報導指出，阿里希望從韻達的控股股東、創辦人夫婦聶騰雲和陳立英手中收購股份，聶騰雲夫婦持有韻達52.19%的股份。

另一名知情人士表示，阿里計劃收購的韻達股份可能超過10%，最高可能達15%。

阿里在之前已收購少量韻達的股份，但因收購比例低於披露門檻，故雙方均未有向外公布。

總部位於上海的韻達，於2016年借殼上市，公司透過菜鳥與阿里合作。

市場估計阿里這次的收購，是尋求在快遞市場獲得更大話語權，一年前，阿里以人民幣46.6億元收購申通快遞14.65%的股份，之後申通控股股東還同意在未來3年，授予阿里再購買申通31.25%股份的權力。

而在投資申通前，阿里還收購了3家大型快遞公司的少數股權，分別為圓通、百世和中通。