聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠肺炎疫情影響 大陸高考延後至7月舉行
中國大陸教育部今天宣布，2020年大陸高考延期一個月舉行，考試時間改為7月7日和8日。湖北和北京可依防疫情況，另行安排時間。
大陸教育部今公告，2020年大陸高考（類似台灣大學指考）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。
公告列出的時間規劃為：7月7日，語文9:00至11:30；數學15:00至17:00。7月8日，文科綜合／理科綜合9:00至11:30；外語15:00至17:00。
公告也指，湖北省、北京市可根據疫情防控情況，研究提出本地區高考時間安排的意見，經教育部同意後，及時向社會發布。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言