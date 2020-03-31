新冠肺炎疫情影響 大陸高考延後至7月舉行

中國大陸教育部今天宣布，2020年大陸高考延期一個月舉行，考試時間改為7月7日和8日。湖北和北京可依防疫情況，另行安排時間。

大陸教育部今公告，2020年大陸高考（類似台灣大學指考）延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。

公告列出的時間規劃為：7月7日，語文9:00至11:30；數學15:00至17:00。7月8日，文科綜合／理科綜合9:00至11:30；外語15:00至17:00。

公告也指，湖北省、北京市可根據疫情防控情況，研究提出本地區高考時間安排的意見，經教育部同意後，及時向社會發布。