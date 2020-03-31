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大陸抵港須檢疫5月初失效 林鄭：將恢復部分交通
香港行政長官林鄭月娥今（30）日在行政會議前表示，大陸新型肺炎確診個案大幅減少，但目前未有計畫放寬對大陸入境者的限制。不過，大陸抵港者的居家檢疫令在5月初將失效。
香港電台報導，林鄭月娥說，大陸近日確診個案大多數是輸入病例，但現階段不會放寬相關入境限制及重開來往大陸的關口。
她表示，疫情不穩定仍有變數，加上收緊入境限制後，經港珠澳大橋及深圳灣入境人士數目顯著下跌，因此沒有很大需要重開關口。另外，根據「若干到港人士強制檢疫規例」（第599C章），當局會對所有大陸抵港者發出檢疫令，強制有關人士必須實行居家檢疫14天；但此規定有時限，到5月初便會失效，屆時也會自動恢復部分交通流。
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