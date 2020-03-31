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世銀：今年大陸經濟增長將放緩至2.3%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
世界銀行預料今年大陸經濟增長將放緩至2.3%，較差的情境下，增長率將大幅減慢至0.1%。照片／本報系資料照片
世界銀行預料今年大陸經濟增長將放緩至2.3%，較差的情境下，增長率將大幅減慢至0.1%。照片／本報系資料照片

世界銀行今（31）發布經濟報告預測，新型冠狀病毒疫情將令東亞及太平洋地區發展中經濟體，以及大陸的經濟增長大幅放緩。預料今年大陸經濟增長將放緩至2.3%。

香港電台報導，世銀表示，基於形勢迅速變化，難以作出準確預測，但在基本情景下，預料今年大陸經濟增長將放緩至2.3%，較差的情境下，增長率將大幅減慢至0.1%，去年大陸經濟增長6.1%。

至於發展中東亞及太平洋地區，世銀預估今年經濟料放緩至2.1%，最差情況下降至0.5%。

世界銀行估計，在最糟糕的情況下，新冠病毒疫情對亞洲經濟的衝擊將堪比1997至1998年的亞洲金融危機，可能使該地區上千萬人陷入貧困。

世行預測，在最壞情況下，亞洲可能經歷自20多年前毀滅性貨幣危機以來最嚴重的衰退。

亞洲地區的經濟復甦將在今年夏天站穩腳跟，全年經濟增長將從去年的5.8％放緩至2.1％但在最壞情景下，疫情的負面影響將持續至明年，該地區今年的經濟可能萎縮0.5％，為亞洲金融危機以來最差表現。

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