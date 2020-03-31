美團點評Q4轉虧為盈 早盤股價勁揚
受財報消息激勵，美團點評今（31）開盤在港股價大漲10%。去年第4季財報調整後淨利潤人民幣22.7億元，2018年同期為調整後淨虧損人民幣15.82億元，轉虧為盈。
新浪財經報導，美團點評早股價盤中小幅回落，漲8.295%，港幣95.3元。
3月30日晚間，美團點評發布第4季財報，收入為人民幣281.58億元，2018年同期營收為人民幣198.03億元，年增42.2%。
美團點評去年全年總收入975億元，年增長49.5%。毛利總額323億元，年增114.0%，且經營溢利由2018年的虧損人民幣111億元轉為賺人民幣27億元。
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