美團點評Q4轉虧為盈 早盤股價勁揚

「據不完全統計，3月19日以來短短10天，在保障國內需求的同時，已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，達到了今年以來提供國內總量的一半」，大陸工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏30日表示。

2020-03-31 01:52