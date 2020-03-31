人民幣中間價跌一周新低 即期匯率開平盤

大陸外滙交易中心公告，人民幣兌美元中間價今（31）日報7.0851，為3月24日以來的一周最低，較上個交易日跌404點子，降幅創3月20日以來最大，上個交易日報7.0447。

第一財經報導，大陸央行今公開市場開展人民幣200億元7天期逆回購操作，當日無逆回購到期。

Wind數據顯示，在岸人民幣對美元即期匯率今開盤報7.0970元，持平於前一日收盤價。盤初，在岸人民幣震盪走低至7.0992元。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍表示，當前，雖然大陸疫情有所好轉，但由於海外疫情持續擴散使得全球金融局勢動盪，大陸的經濟生產活動也受到不小的影響。日前，大陸央行在香港發行人民幣央行票據有利於減小人民幣的賣空壓力，減少人民幣拋售壓力，有助於穩定人民幣匯率及預期。

人行官員表示，預計人民幣對美元匯率在7元附近上下波動，有貶有升，繼續雙向浮動，外匯市場運行平穩，預期穩定。長期看，人民幣匯率走勢取決於經濟基本面。隨著大陸疫情防控形勢持續好轉，復工復產率持續提升，中國經濟長期向好的基本面會對人民幣匯率穩定形成有力支撐。