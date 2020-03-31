大陸3月官方製造業PMI反彈至52

大陸國家統計局和物流與採購聯合會今（31）日聯合公布，3月官方製造業採購經理人指數（PMI）大幅反彈至52，優於預期，比2月回升16.3個百分點。2月該指數斷崖式下跌至35.7，創下有記錄以來最低水準。

大陸國家統計局並公布，3月綜合PMI產出指數為53.0，比上月回升24.1個百分點。不過，官方解讀稱，3月數據明顯回升並不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平，大陸疫情輸入壓力加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰，採購經理指數後期走勢仍需持續關注。

「由於目前大陸主要宏觀經濟數據多為年比指標，所以PMI的月比回升並不意味著其他主要宏觀經濟數據一定會發生同向變化」大陸國家統計局稱。

從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

中新經緯報導，調查結果指出，截至3月25日，大陸採購經理調查企業中，大中型企業復工率為96.6%，較2月調查結果上升17.7個百分點。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為52.6、51.5和50.9，比上月回升16.3、16.0和16.8個百分點。

新訂單指數為49.2%，比2月回升22.7個百分點，表明非製造業市場需求降幅收窄。分行業看，服務業新訂單指數為49.3，比2月回升22.3個百分點；建築業新訂單指數為48.4，比2月回升24.6個百分點。

製造業PMI是一個綜合指數，通常PMI指數在50以上，反映經濟總體擴張；低於50，反映經濟衰退。