疫情衝擊 5月底「京交會」延期

受新冠肺炎疫情影響，原定5月28日至6月1日在北京舉辦的「2020年中國國際服務貿易交易會」（京交會）將延期，延期後具體時間將另行通知。

新京報報導，北京市商務局副局長孫堯稍早前曾表示，因2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情，中國國內外會展業發展今年面臨嚴峻形勢。

據全球展覽業協會（UFI）評估，因疫情影響延期舉辦或取消的展會項目，將導致約260億美元（約新台幣7867億元）的企業訂單無法達成，全球經濟因此失去了會展業原本可帶來的165億美元產出。

報導說，從北京情況看，2月至4月，7家主要大型場館受疫情影響的展會項目共計87個，其中確定延期項目69個，取消項目5個，待定項目13個。

京交會由中國商務部和北京市政府共同舉辦，世貿組織、聯合國貿發會議、經合組織等國際組織共同支持。2012年5月28日，首屆中國（北京）國際服務貿易交易會在北京揭幕；2019年開始，京交會正式更名為中國國際服務貿易交易會。