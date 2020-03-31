大陸製呼吸機夯 全球搶購

「據不完全統計，3月19日以來短短10天，在保障國內需求的同時，已緊急向國外提供有創呼吸機1700多台，達到了今年以來提供國內總量的一半」，大陸工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏30日表示。

中新社報導，在當日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，許科敏介紹，疫情在全球快速蔓延，國外對醫療裝備的需求急劇增長，尤其是對有創呼吸機的需求量特別大。

中國有創呼吸機生產企業共有21家，其中8家的主要產品得了歐盟強制性CE認證，約佔全球產能五分之一，這8家公司周產能約2200台。目前已簽訂單量約2萬台，同時，每天還有大量的國際意向訂單在洽談。

呼吸機是救治新冠肺炎患者最關鍵的醫療設備。疫情發生後中國全力推動醫療裝備企業的復工復產。如深圳邁瑞醫療大年初二緊急召回放假回家的技術骨幹，全力復工復產。

許科敏表示，工信系統很快幫助實現上游853家全國配套商中794家復工復產，及時幫助企業解決零部件短缺、物流運輸不暢等問題。

截至3月29日，中國主要呼吸機企業累計向全國供應呼吸機2.7萬多台，其中有創呼吸機3000多台。

他說，目前中國企業為全球疫情防控一直在馬不停蹄、加班加點生產呼吸機。在疫情影響下想大規模增產並非易事，全部滿足所有需求也是不現實的。