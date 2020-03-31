大陸原料藥 復工復產率逾8成

大陸工業和信息化部副部長辛國斌30日表示，大陸原料藥企業復工復產率和主要產品達產率均在80%以上，有效緩解了全球原料藥供需緊張矛盾，維護了全球醫藥產業供應鏈安全。

中新社報導，大陸有1500多家原料藥生產企業，是全球最大的原料藥生產國。正常年份，中國原料藥產量在300萬噸左右，是全球最大的原料藥出口國。正常年份，中國出口原料藥100萬噸左右，佔整個原料藥產量的比重約為1/3。

在30日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，辛國斌表示，中國在維生素、抗生素、解熱鎮痛類藥物、抗感染藥物、皮脂類激素藥物等方面是全球最大的生產國，也是最大的出口國，國際市場佔比都在50%以上。

此前中國已組織這些原料藥企業恢復生產。辛國斌表示，有一些國家反映原料藥供應有點吃緊，其原因，一是1月和2月中國一些企業受疫情影響停工停產，出現短暫供應不足；二是國際疫情蔓延導致國際運輸受到很大限制和影響，海運、國際航運大幅減少，運輸成本提高，國際運輸成為原料藥供給的一個瓶頸。

他說，今年以來，原料藥出口量和去年同期相比是有所下降的，大部分產品大約下降了10%至20%，個別品種下降幅度達到30%。但是也有少數品種出口量同比上升。

辛國斌說，中國主要原料藥企業復工復產率和主要產品的達產率都超過80%，部分品種產量超過去年同期水平。

工信部已組織原料藥企業滿足國際需求，如重慶康樂製藥生產的羥氯喹，5天內就出口原料藥4.9噸。辛國斌表示，「後續我們還可以根據國際市場需求，進一步加大供給力度」。