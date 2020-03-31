國際疫情蔓延 大陸：外貿恐惡化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸工信部官員30日上午表示，隨著國際疫情進一步蔓延擴散，勢必對中國的產業鏈、供應鏈，以及外貿出口造成較大的經濟影響，外貿進出口形勢可能進一步惡化。

中國國務院聯防聯控機制30日上午舉行「製造業復工復產」記者會，中國工業和信息化部副部長辛國斌就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對中國進口貿易的影響，作出上述回應。

他表示，雖然當前製造業復工復產呈現出有序推進、積極向好的態勢，但是仍面臨人流物流存在堵點，產業鏈復工復產不協同、企業經營壓力大等諸多制約。

辛國斌強調，特別是隨著境外疫情加速蔓延，國際間人流、物流、資金流受阻，全球產業鏈、供應鏈動盪加劇，經濟社會秩序在失衡，系統性風險上升。

辛國斌說，進入3月份以來，雖然中國疫情逐步得到遏制，但海外疫情卻意外呈現大流行態勢，導致各疫情國家生產、消費萎縮，股市頻繁震盪，各國貿易活動明顯減少，「全球經濟衰退的風險在不斷集聚」。

他表示，中國經濟已經深度融入全球產業鏈供應鏈，形成「你中有我、我中有你」的全球化格局，特別是與一些重點疫區相互依存度較高；國際疫情蔓延擴展，勢必對中國的產業鏈、供應鏈，以及外貿出口造成較大衝擊影響，對此不容小覷。

辛國斌指出，根據海關統計，今年前兩個月，中國貨物貿易進出口年減9.6%，其中出口下降15.9%。隨著國際新冠肺炎疫情進一步擴散，中國外貿進出口形勢可能還會進一步惡化，對此要密切跟蹤形勢的發展變化，並且及早做好應對準備。

他表示，中國將透過汽車、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈，提升全球產業鏈供應鏈的穩定性，加大力度向國際市場供應原料，堅定不移擴大開放、推進經濟全球化。

他強調，總體來看，中國具備龐大的產業規模、完整的產業體系、巨大的內需市場、充足的政策空間和顯著的制度優勢；總體看，疫情對中國工業經濟的影響是「階段性的、是可控的」，不會改變持續向好的基本趨勢。

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