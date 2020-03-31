富士康深圳龍華廠 迎湖北員工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
556名湖北籍務工人員乘「點對點」高鐵專車專列抵達廣州南站。並乘坐「點對點」大巴返回廣州、深圳兩地的工廠復工。 中新社
556名湖北籍務工人員乘「點對點」高鐵專車專列抵達廣州南站。並乘坐「點對點」大巴返回廣州、深圳兩地的工廠復工。 中新社

鴻海集團在中國廠區復工持續進行。大陸媒體報導，富士康深圳龍華廠區迎接湖北宜昌等地員工返回廠區。工業富聯董事長李軍旗日前也到深圳車站迎接湖北返回的員工。

中新社報導，深圳龍華區工作人員29日迎接來自湖北當地宜昌、孝感、咸寧三地「點對點」復工專列專車，將湖北當地員工接送到深圳龍華區各地企業廠區或住所，進行返工作業，其中相關作業也涵蓋富士康龍華廠區。

報導引述富士康龍華廠區工作人員指出，疫情防控期以來，有不少員工滯留在湖北當地2個多月，沒法及時返回工作崗位復工。近日有員工陸續透過自駕等方式返回，但仍有部分員工受交通影響難以成行，這次「點對點」專列，為員工返回工作崗位復工提供便利。

此外根據富士康內部鴻橋平台訊息，27日晚間上千名在湖北的企業員工搭上復工復產企業專列專車到達深圳，其中包括任職於富士康、華為、騰訊等湖北員工，鴻海旗下工業富聯董事長李軍旗也親自到現場迎接。

另據中央新報導，鴻海日前表示，經過最近2週的時間，在以員工安全為最高指導原則下，集團搭配核酸檢測、胸部X光檢驗等主動檢疫策略，讓社會大眾對集團防疫深具信心，招工順利平穩，同仁已分批有序逐步返回工作崗位，目前中國大陸各主要園區季節性人力需求，均已提前達成目標。

鴻海表示，集團持續超前部署防疫，接下來集團也將以防堵境外、廠外移入為防疫重點，讓防疫作到滴水不漏。

鴻海創辦人郭台銘日前指出，不擔心中國大陸廠區復工，相關復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。他指出，工廠產能落後2週到3週，日後用數個月時間加班調整就可以回復。

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