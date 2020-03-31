一汽大眾 喜迎第2000萬輛車

中德合資的一汽大眾汽車有限公司第2000萬輛汽車—新邁騰GTE30日在長春基地總裝車間下線，該公司五大基地通過視頻連線見證了這一時刻。

新華社報導，一汽大眾董事、總經理劉亦功說，疫情期間，公司上下團結一心、迎難而上，順利迎來了第2000萬輛汽車下線。

一汽大眾於1991年2月6日成立，是中國主要汽車合資企業之一，目前在長春、佛山、成都、青島、天津擁有五大生產基地。一汽大眾用23年時間完成了第一個1000萬輛，而第二個1000萬輛大關，一汽大眾僅用了5年4個月的時間。

數據顯示，2019年，一汽大眾累計終端銷量達212.99萬輛（含進口車），同比增長3.8%。2020年，在中國車市受疫情影響銷量下降的背景下，一汽大眾仍然位列車市銷量榜首，1-2月市場佔有率達到11.1%。