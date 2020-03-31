日製造業歐美工廠 半數停工

日本經濟新聞採訪日本主要製造業企業調查稱，半數在美國和歐洲工廠停止生產。打擊巨大的是面臨需求減少的汽車。另外，回答企業在大陸有八成恢復正常作業，停工的趨勢已從大陸轉移至美歐。

受訪的六成企業表示將2020年度的生產計畫比2019年度減少，對經濟的負面影響難以避免。美歐疫情持續擴大，工廠的停工在4月以後也有可能長期化。

在日本，預計自4月起整車工廠暫時停工，印度和東南亞的工廠也已停工。即使是工廠已復工的大陸，需求也很低迷，不少觀點認為要恢復滿負荷運轉，需要較長時間。

日本經濟新聞以銷售額高的100家日本主要製造業企業為對象採訪，詢問截至春節假期過後的2月10日、最近的3月27日和預計4月10日，這三個時間點的運行情況。回答企業的六成回答稱有停產的基地。

觀察發現，有停產基地的企業的比率在美國為49%，歐洲達到58%。在包括北美七個基地在內的本田整車工廠中，至少有18座工廠停工，占世界整體約一半。豐田也在北美和歐洲等至少14個國家停止18個乘用車工廠運行。豐田高管表示：「只能遵照各國政府的方針，未來無法預測」。

影響波及汽車相關企業。愛信精機停止海外約100座工廠中的逾30個基地。普利司通逐步關閉世界78個輪胎生産基地。美洲占到普利司通銷售額的五成，如果停工長期化，打擊巨大。