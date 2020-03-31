全球物流受阻 中歐班列穩定開行

隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國管控措施升級，國際航空、公路、港口等物流通道受阻。從中國多地出發，橫穿亞歐大陸的中歐班列開行穩定、運量增加，保障國際供應鏈穩定運轉。

新華社報導，在國際運力縮減下，中歐班列的開行數有所上升。中國集裝箱行業協會不久前發佈的調研報告顯示，2020年前兩個月，全國63個中歐班列開行城市共開出中歐班列1132列，同比增長6%。其中，中西部地區表現突出，成都蓉歐班列開行267列，同比增長88%；湖南長沙發送52列，同比增長175%。

同時，部分中歐班列的貨運量也在增加。「雖然運載貨物品類仍然以機械及其配件為主，但復工以來，我們的散貨量至少增長了一倍。」鄭歐班列運營方鄭州國際陸港公司副總經理康岩說，「平時散貨5到7個集裝箱，現在達到20個左右，阿里巴巴跨境電商的單數增長了2倍，DHL也增加了常態化集裝箱數量。」

目前，中歐班列幹線雖然穿越多國，但貨運列車無須與人接觸，運行受疫情管控影響較小，因此能夠保證運輸暢通。

「一到四月本是國際貨運的淡季，受疫情影響，國際貿易整體貨運量也在下降。」康岩預計，四月份鄭歐班列的貨運量仍會有10%左右的升幅。

疫情蔓延及管控造成的空運價格波動、客運航線大幅削減是中歐班列運量增加的主要原因。

鄭州邦達天原供應鏈管理有限公司總經理郭黎民說，「空運價格高，而且有時排艙位甚至要等上一週的時間。」

不少外貿業者轉而選擇運期15天、價格定的中歐班列。「目前有10%左右我們代理的貨物是從空運轉鐵路運輸的。」上海台驊貨運代理有限公司鄭州分公司總經理孔衛東說，「我們現在每週通過中歐班列發出的高櫃集裝箱數量整體比去年同期增加15%至20%。」