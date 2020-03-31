大陸按下5G快進鍵 疫情中見效

受新冠肺炎疫情影響，中國大中小學延遲開學，但上海市洋涇菊園實驗學校的2000多名學生已經在網上共享直播體育課—任課老師在操場演示4套適合居家完成的武術操動作；學生們各自在家用移動終端，縮放、拖曳各角度畫面，學習如何將踢腿、拉伸等動作做到位。

新華社報導，中國電信上海公司相關負責人介紹，這次直播需16台4K攝像機共同完成多角度拍攝，技術人員實時採集每個攝像頭的音視頻數據，並運用相關技術進行拼接。上述內容數據容量較大，為保障學生觀看流暢，引入了5G網絡傳輸。

這是自去年中國拉開5G商用大幕以來，5G垂直行業應用案例之一。業界分析，中國正按下5G發展「快進鍵」，推動新型基礎設施建設，深化與垂直行業的融合發展，為世界數字經濟發展貢獻方案。

中國工業和信息化部近日印發關於推動5G加快發展的通知，明確提出加快5G網絡建設部署、豐富5G技術應用場景、持續加大5G技術研發力度、著力構建5G安全保障體系、加強組織實施等五方面18項措施。

中國電信、中國移動、中國聯通等相繼宣佈將加快5G網絡部署。中國信息通信研究院預計，2020年底全國範圍內將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

全球移動通信系統協會（GSMA）報告預測，到2025年全球5G用戶數將達到18億，其中中國將佔到總用戶數的近45%，成為全球最大的5G市場。儘管受到新冠肺炎疫情影響，中國仍將保持全球5G領導者地位。

中國信息通信研究院副院長王志勤分析，中國5G網絡建設涉及大量的工程、基站、供電等基建投資，還將激發各行業轉型升級，促進工廠改造、建設運營、系統升級、技術培訓等諸多投資，預計到2025年中國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元(人民幣,下同)，累計帶動相關投資超過3.5萬億元。5G在電子商務、政務服務、網絡教育、網絡娛樂等方面創造出大量新消費，2020年至2025年，中國5G商用將帶動超過8萬億元的新興消費。

5G應用產業方陣和中國信通院近日對疫情中5G應用典型案例進行分析，涵蓋醫療篩查診斷、大數據隔離監控、遠程辦公和教學、「雲遊戲」「雲旅遊」等多個領域。應用案例中，5G與人工智能、雲計算、超高清視頻技術融合比例均達到20%以上。

四川大學華西醫院利用5G雙千兆+遠程CT掃描助手，實施遠程醫學診斷，該應用中5G技術支持大量疑似患者視頻影像、CT檢查數據圖像、核酸檢測報告等現場信息採集和實時傳輸，並引入人工智能引擎實現病例診斷、信息錄入和篩查。