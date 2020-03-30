李克強：加強對無症狀感染者的監測篩查工作

大陸新冠肺炎無症狀感染者案例日益增多，造成防疫新挑戰，中共總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強30日主持召開領導小組會議。會議決議要加強做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療，並加大無症狀感染者篩查力度。

新華社報導，會議指出，當前鞏固疫情防控成果，防止出現防控漏洞，必須突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療。要將檢測範圍擴大至新冠肺炎病例和已發現的無症狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點地區和重點人群等。一旦發現無症狀感染者，要立即嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發佈信息，堅決防止遲報漏報，盡快查清來源，對密切接觸者也要實施隔離醫學觀察。

要在疫情重點地區抽取一定比例樣本，開展無症狀感染者調查和流行病學分析，研究完善防控措施。

會議指出，當前中國境內疫情防控繼續鞏固，復工復產積極有序推進，成績來之不易。但全球疫情正處於大流行階段，任何國家都不能獨善其身。要保持清醒頭腦，充分認識中國疫情防控面臨的風險壓力和工作艱鉅性。

要繼續做好重症患者救治、出院患者14天隔離與28天隨訪等工作，強化醫療機構發熱門診相關病例監測和傳染病網絡直報。

要繼續做好疫情跨境輸入輸出防範。加強檢測力量和設備設施配備，對所有入境人員實施核酸檢測，切實守好外防輸入關口。