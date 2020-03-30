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大陸國台辦發文哀悼郝柏村、王文夑 「斯人雖逝，風範長存」

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）
國台辦發言人朱鳳蓮。（中新社）

郝柏村與王文燮接連過世，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天應詢表示，「我們對郝柏村先生、王文燮先生不幸辭世表示深切哀悼，對他們的親屬表示誠摯慰問」。

朱鳳蓮說，郝柏村先生、王文燮先生民族情懷深厚，堅決反對台獨，致力國家統一，為推動兩岸關係發展貢獻良多，贏得兩岸同胞廣泛贊譽和敬重。斯人雖逝，風範長存。期待兩岸同胞攜手努力，堅決反對台獨，維護台海和平穩定，致力實現國家統一和民族復興。

郝柏村

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