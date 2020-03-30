大陸國台辦發文哀悼郝柏村、王文夑 「斯人雖逝，風範長存」

自從去年4月中風住院後，前行政院長郝柏村一直沒有出院，30日他於三總去世，享嵩壽102歲。去年8月郝曾盛大出版自傳25萬字的「郝柏村回憶錄」，當天他雖未到場，但他的好友，如前總統馬英九、前總統府秘書長張祖詒、律師陳長文等都有到場祝賀。馬英九特別推崇郝柏村忠貞愛國的精神與是非分明的性格。

2020-03-30 19:03