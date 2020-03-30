聽新聞
test
0:00 / 0:00
人行寬鬆逆回購利率降幅翻倍 專家：4月將降準降息
大陸央行今用翻倍的逆回購利率降幅宣告，開始加大逆周期調節力度，以扶助受疫情衝擊全球衰退鏈條中的大陸經濟。降實體經濟融資成本目標令4月LPR（貸款市場報價利率）等下行幾成定局，配合財政政策加碼再降準亦可期。
大陸央行公開市場周一時隔近一個半月後重啟逆回購操作，期限七天，操作規模人民幣500億元，中標利率下調20個基點（bp）至2.20%，較上一次10個基點的下調幅度翻倍，也是2015年6月以來最大單次降幅。
路透報導，業內人士認為，雖然大陸貨幣政策還有充足的空間以及工具，但從效果上來看，邊際效用在不斷遞減。即使央行後續在量、價方面繼續放鬆，但重點會更多放在發揮結構性工具精準滴灌上，以及配合財政政策為其提供一個穩定良好的金融環境方面。
德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，今公開市場逆回購利率下調，表明存款和貸款利率都會降下來，包括MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率），包括存款基準利率，也就是大陸進入一個全面寬鬆的模式，後續降準肯定也會有。
至於4月LPR可能的降幅，分析認為一年期品種有望同步下調20基點，受制於房地產調控因素，五年以上期限雖然不一定有同樣降幅，但至少跟進下調10基點的機率很大。
中泰證券首席宏觀分析師梁中華指出，大陸央行今日下調公開市場逆回購利率，一方面是為了應對境內經濟的下行壓力，另一方面，海外金融市場震盪下挫，風險資產全面下跌，也對境內風險偏好構成影響，人行降息傳遞政策積極的信號，穩定市場預期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言