快訊

證實了！東京奧運開幕 確定延至明年7月23日

得肺炎不會怎樣？病毒背後 你看不到的骨牌效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行寬鬆逆回購利率降幅翻倍 專家：4月將降準降息

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
分析稱，人行今公開市場逆回購利率下調，表明存款和貸款利率都會降下來，包括MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率），包括存款基準利率，也就是大陸進入一個全面寬鬆的模式。照片／百度圖庫
分析稱，人行今公開市場逆回購利率下調，表明存款和貸款利率都會降下來，包括MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率），包括存款基準利率，也就是大陸進入一個全面寬鬆的模式。照片／百度圖庫

大陸央行今用翻倍的逆回購利率降幅宣告，開始加大逆周期調節力度，以扶助受疫情衝擊全球衰退鏈條中的大陸經濟。降實體經濟融資成本目標令4月LPR（貸款市場報價利率）等下行幾成定局，配合財政政策加碼再降準亦可期。

大陸央行公開市場周一時隔近一個半月後重啟逆回購操作，期限七天，操作規模人民幣500億元，中標利率下調20個基點（bp）至2.20%，較上一次10個基點的下調幅度翻倍，也是2015年6月以來最大單次降幅。

路透報導，業內人士認為，雖然大陸貨幣政策還有充足的空間以及工具，但從效果上來看，邊際效用在不斷遞減。即使央行後續在量、價方面繼續放鬆，但重點會更多放在發揮結構性工具精準滴灌上，以及配合財政政策為其提供一個穩定良好的金融環境方面。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，今公開市場逆回購利率下調，表明存款和貸款利率都會降下來，包括MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率），包括存款基準利率，也就是大陸進入一個全面寬鬆的模式，後續降準肯定也會有。

至於4月LPR可能的降幅，分析認為一年期品種有望同步下調20基點，受制於房地產調控因素，五年以上期限雖然不一定有同樣降幅，但至少跟進下調10基點的機率很大。

中泰證券首席宏觀分析師梁中華指出，大陸央行今日下調公開市場逆回購利率，一方面是為了應對境內經濟的下行壓力，另一方面，海外金融市場震盪下挫，風險資產全面下跌，也對境內風險偏好構成影響，人行降息傳遞政策積極的信號，穩定市場預期。

實體經濟 大陸央行

延伸閱讀

央行總裁楊金龍：降息仍有空間 不會歸零或負利率

美股期指止跌反彈1.3% 人行擴大注資 澳央行斥資保就業

抗「疫」銀彈 人行：大陸還有充足貨幣政策工具

楊金龍：台灣還有降息空間 但不會成負利率

相關新聞

日企歐美工廠半數停工 大陸恢復八成

日本經濟新聞採訪日本主要製造業企業調查稱，半數在美國和歐洲工廠停止生產。打擊巨大的是面臨需求減少的汽車。另外，回答企業在...

中行研究院：大陸GDP首季估降9.6% Q2增約3%

中國銀行研究院今（30）日報告稱，受疫情影響，大陸GDP增速將出現罕見的負增長，有可能為45年來最低，今年第1季GDP預...

小米武漢總部復工 雷軍：集團產能全開

小米旗下門市及生產鏈於本月逐漸復工，小米第二總部金山武漢總部於今（30）日正式複工，復工員工經過健康碼打碼、紅外測溫和消...

六家中資銀行 穆迪將評級展望調降為負面

國際信用評級機構穆迪今（30）報告稱，預計疫情後銀行信用質量將會趨弱，尤其是貸款多元化程度較低以及財務狀況偏弱的銀行；並...

人行寬鬆逆回購利率降幅翻倍 專家：4月將降準降息

大陸央行今用翻倍的逆回購利率降幅宣告，開始加大逆周期調節力度，以扶助受疫情衝擊全球衰退鏈條中的大陸經濟。降實體經濟融資成...

吉利汽車去年淨利減35% 估今年是最艱難一年

大陸民營汽車生產商吉利汽車今（30）日公布去年財報，淨利減少35%至人民幣82億元，因整體銷量下降幅度大於預期，加上需求...

援歐有創呼吸器千餘台 中國：大規模增產非易事

新冠肺炎國際疫情加劇醫用呼吸器需求，中國工信部官員上午稱，已向國外緊急提供有創（插氣管）呼吸器1700多台，但主要零件供...

陸90後預立遺囑 虛擬財產成新現象

網路工具已成為現代人生活不可或缺的一部分。一項遺囑登記資料顯示，中國大陸「90後」世代預立的遺囑中，網路虛擬財產已成為新...

鴻海富士康深圳龍華廠區 迎接湖北返回員工

鴻海集團在中國廠區復工持續進行。中國媒體報導，富士康深圳龍華廠區迎接湖北宜昌等地員工返回廠區。工業富聯董事長李軍旗日前也...

全球搶購大陸呼吸器 大陸工信部：海外已訂2萬台

國際醫療裝備需求急增，工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏今（30）表示，3月19日以來，在保障大陸境內需求的同時，...

抗「疫」銀彈 人行：大陸還有充足貨幣政策工具

相比大陸經濟金融情況與國際情況，大陸央行貨幣政策委員會委員馬駿今（30）說，大陸還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。人...

全球染疫 大陸工信部：大陸外貿進出口形勢可能惡化

新冠肺炎在國際蔓延，大陸工信部副部長辛國斌今（30）日表示，勢必對大陸的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響。大...

熱門新聞

荷蘭為何宣布回收60萬個中製口罩？中國大使回應了

大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

不滿沒戴口罩遭截查 外籍男出手襲陸防疫員被罰限期離境

嘲笑歐美防疫反自打臉 中國心虛不再提抄作業

新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

四川省KTV剛開業又被緊急叫停 解封無期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。