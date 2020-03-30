人行寬鬆逆回購利率降幅翻倍 專家：4月將降準降息

大陸央行今用翻倍的逆回購利率降幅宣告，開始加大逆周期調節力度，以扶助受疫情衝擊全球衰退鏈條中的大陸經濟。降實體經濟融資成本目標令4月LPR（貸款市場報價利率）等下行幾成定局，配合財政政策加碼再降準亦可期。

大陸央行公開市場周一時隔近一個半月後重啟逆回購操作，期限七天，操作規模人民幣500億元，中標利率下調20個基點（bp）至2.20%，較上一次10個基點的下調幅度翻倍，也是2015年6月以來最大單次降幅。

路透報導，業內人士認為，雖然大陸貨幣政策還有充足的空間以及工具，但從效果上來看，邊際效用在不斷遞減。即使央行後續在量、價方面繼續放鬆，但重點會更多放在發揮結構性工具精準滴灌上，以及配合財政政策為其提供一個穩定良好的金融環境方面。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，今公開市場逆回購利率下調，表明存款和貸款利率都會降下來，包括MLF（中期借貸便利）利率和LPR（貸款市場報價利率），包括存款基準利率，也就是大陸進入一個全面寬鬆的模式，後續降準肯定也會有。

至於4月LPR可能的降幅，分析認為一年期品種有望同步下調20基點，受制於房地產調控因素，五年以上期限雖然不一定有同樣降幅，但至少跟進下調10基點的機率很大。

中泰證券首席宏觀分析師梁中華指出，大陸央行今日下調公開市場逆回購利率，一方面是為了應對境內經濟的下行壓力，另一方面，海外金融市場震盪下挫，風險資產全面下跌，也對境內風險偏好構成影響，人行降息傳遞政策積極的信號，穩定市場預期。