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六家中資銀行 穆迪將評級展望調降為負面

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
國際信用評級機構穆迪將南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行等六家銀行的評級展望，從穩定調整為負面。照片／百度圖庫
國際信用評級機構穆迪將南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行等六家銀行的評級展望，從穩定調整為負面。照片／百度圖庫

國際信用評級機構穆迪今（30）報告稱，預計疫情後銀行信用質量將會趨弱，尤其是貸款多元化程度較低以及財務狀況偏弱的銀行；並將南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、廣州農商銀行、深圳農商行、富邦華一銀行等六家銀行的評級展望，從穩定調整為負面。

路透報導，報告認為，雖然大陸經濟活動已經重新啟動，但回升並不強勁，並且這種局面預計會持續，因而加大銀行業運營環境在過去兩個月經濟活動放緩之後已經承受的壓力。

相關銀行的展望調整為負面反映，穆迪認為2020年大陸經濟增長將會放緩，而由此造成的銀行信用質量削弱的風險已經上升，對銀行的基礎信用評估 (BCA) 產生壓力。

報告並指出，評級展望調整為負面的銀行是貸款組合對經濟下行更為敏感的銀行，原因或者是其小微企業敞口較大，或者是其貸款多元化程度較低，對最受影響的行業或地區的貸款敞口較大。

報告認為，在相關區域性銀行的主要運營城市中，製造業和貿易相關行業易受潛在的全球需求萎縮所影響。因此，隨著疫情對經濟的影響持續並加劇，這些銀行將面臨更高的資產質量和盈利能力壓力。其中，一些銀行近年來增長也相對較強，因而其貸款組合面臨帳齡過短的風險，並且對資本指標形成壓力。

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