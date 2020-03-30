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中行研究院：大陸GDP首季估降9.6% Q2增約3%
中國銀行研究院今（30）日報告稱，受疫情影響，大陸GDP增速將出現罕見的負增長，有可能為45年來最低，今年第1季GDP預計降9.6%，第2季恢復正增長約3%，全年增幅2.5%左右。
路透報導，報告稱，新冠肺炎疫情在全球蔓延、大宗商品價格暴跌、全球金融市場劇烈動盪對大陸經濟運行帶來改革開放以來最為重大的影響和衝擊，GDP增速或將出現罕見的負增長，有可能為45年以來最低。
報告建議，將今年赤字率提高至4%左右，將地方政府專項債規模擴大到人民幣4兆元左右。為應對經濟下行以及由此引起的就業、社會等問題，建議特殊時期特殊應對，宏觀政策應果斷出重拳做出調整，把穩定就業、扶助中小企業、保障民生放在首位。並建議適當調整「十三五」規畫、「兩個翻番」等目標任務完成時間，不苛求數量型指標在年內完成。
展望第2季，分析稱，大陸境內疫情對經濟活動的負面衝擊將逐漸減輕，但仍存在疫情在全球持續蔓延和「倒灌」的風險，大陸經濟繼續面臨多重壓力。不過，大陸國家擴大復工復產政策實施力度，各種穩增長政策也在加碼，第2季經濟將恢復正增長。
報告建議，貨幣政策保持靈活適度，不斷加大逆周期調節力度。在全球貨幣寬鬆潮背景下，大陸貨幣政策相對穩健、貨幣政策調整的空間較大。結合疫情的影響以及經濟本身存在的下行壓力，預計未來繼續降準可能性依然較大。
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