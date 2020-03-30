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深圳公共場所全面開放 企業復工

中央社 / 香港30日電
今起入境深圳需接受檢測，自費集中隔離。星島網
今起入境深圳需接受檢測，自費集中隔離。星島網

據報導，中國大陸廣東省衛生健康委員會把深圳列為疫情低風險地區，而深圳的公共場所也已開放，企業復工。

深圳新聞網今天轉述相關報導指出，昨天凌晨，深圳當局調整了疫情防控措施，全面推進企事業單位復工復產復業，全面開放各類公共場所，以及對於14天內無高、中風險旅居史的員工，盡可能不實行上班前隔離等。

報導表示，現在深圳的公園、餐館的人已多了起來，美容美髮、網吧等各類公共場所全面開放，社區外來人員及外賣、快遞、投遞、家政維修等人員經「亮（健康）碼」和測體溫後，可正常出入。

隨著深圳疫情日趨穩定，不少市民紛紛走出家門，到公園賞花。

據報導，廣東衛健委已公布，目前省內沒有疫情高風險地區；中風險地區有佛山市的禪城區；其餘都是低風險地區。

深圳 疫情 中風

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