深圳公共場所全面開放 企業復工
據報導，中國大陸廣東省衛生健康委員會把深圳列為疫情低風險地區，而深圳的公共場所也已開放，企業復工。
深圳新聞網今天轉述相關報導指出，昨天凌晨，深圳當局調整了疫情防控措施，全面推進企事業單位復工復產復業，全面開放各類公共場所，以及對於14天內無高、中風險旅居史的員工，盡可能不實行上班前隔離等。
報導表示，現在深圳的公園、餐館的人已多了起來，美容美髮、網吧等各類公共場所全面開放，社區外來人員及外賣、快遞、投遞、家政維修等人員經「亮（健康）碼」和測體溫後，可正常出入。
隨著深圳疫情日趨穩定，不少市民紛紛走出家門，到公園賞花。
據報導，廣東衛健委已公布，目前省內沒有疫情高風險地區；中風險地區有佛山市的禪城區；其餘都是低風險地區。
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