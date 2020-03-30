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小米武漢總部復工 雷軍：集團產能全開
小米旗下門市及生產鏈於本月逐漸復工，小米第二總部金山武漢總部於今（30）日正式複工，復工員工經過健康碼打碼、紅外測溫和消毒之後，陸續進入大樓開始復工第一天的工作。
新浪財經報導，公司還為員工準備包括口罩、酒精、免洗洗手液的「復工三件套」和開工利是。小米股價盤中跌逾1%，暫收港幣10.08元。
小米19日在官方微博宣布，全大陸超過1,800家綫下小米門店正式恢復營業。
董事長雷軍在微博稱，小米生產線已全面復工，產能全開，並上載一段短片，短片中員工均佩戴口罩及穿保護衣，相信生產線上的機型是小米即將發布的紅米品牌新產品Redmi K30 Pro。
小米武漢總部大樓項目位於光谷中心城，主體採用鋼結構形式，建築外立面為全玻璃幕牆，總建築面積約5.2萬平方公尺，地下2層、地上7層，大樓可容納約2,400名至3,000名員工。
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