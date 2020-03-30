吉利汽車去年淨利減35% 估今年是最艱難一年

大陸民營汽車生產商吉利汽車今（30）日公布去年財報，淨利減少35%至人民幣82億元，因整體銷量下降幅度大於預期，加上需求疲軟及市場競爭激烈衝擊。預期2020年將為集團有歷年來最艱難的一年。

新浪財經報導，吉利汽車表示，新冠病毒疫情已嚴重影響集團供應鏈以及產量水平，對今年的營業額及盈利能力構成額外壓力，預期2020年可能成為集團歷年來最艱難的一年。

吉利汽車去年淨利減少35%至人民幣82億元，因期內整體銷量下降幅度大於預期，加上需求疲軟及市場競爭激烈造成定價壓力。董事會會建議派末期息每股港幣0.25元，較上年度同期港幣0.35元偏低。

路透報導，去年全年吉利汽車總銷售量為136.16萬部，年減9%。公司設訂2020年的銷售目標為141萬部。

「預期目前的不利因素將在短期內持續，2020年可能成為本集團歷年來 最艱難的一年。」吉利汽車業績報告稱。

吉利汽車去年累計銷量達136.15萬輛，雖然比2018年下降9%左右，但仍為大陸國產品牌中銷量最高的車企，吉利已經連續三年成為自主品牌銷冠車企品牌。

公司表示，過去一年積極管理經銷商庫存及盈利能力至穩健水平，並已取得正面成果，有助集團未來數年應對市場變化。集團並將繼續通過引入更具競爭力的新能源和電氣化汽車產品，持續提高新能源和電氣化汽車的銷量占比。