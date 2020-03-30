全球搶購大陸呼吸器 大陸工信部：海外已訂2萬台

國際醫療裝備需求急增，工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏今（30）表示，3月19日以來，在保障大陸境內需求的同時，已緊急向國外提供呼吸器1,700多台，達到今年以來提供大陸境內總量的一半。目前海外已簽訂訂單量2萬台，還有國際意向訂單洽談。

新京報報導，許科敏表示，近期疫情在全球蔓延，國外對醫療裝備需求急劇增長，特別是呼吸器需求特別大。目前大陸有21家呼吸機生產企業，其中8家產品取得歐盟強制性CE認證，約占全球產能五分之一。目前已簽訂訂單量2萬台，同時還有大量國際意向訂單在洽談，3月19日以來，在保障大陸需求的同時，已緊急向國外提供有創呼吸機1,700多台，達到了今年以來提供國內總量的一半。

「一台呼吸機有上千個零部件，零部件生產企業分布在國內外，全部滿足所有需求也是不現實的。」許科敏說，3月29日，工信部召開重點醫療裝備產業鏈協同擴產視頻會議，組織呼吸機重點企業，研究產業鏈協同擴產措施。