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抗「疫」銀彈 人行：大陸還有充足貨幣政策工具

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸官員表示，大陸還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。人民銀行在使用貨幣政策工具時保持定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。照片／百度圖庫
大陸官員表示，大陸還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。人民銀行在使用貨幣政策工具時保持定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。照片／百度圖庫

相比大陸經濟金融情況與國際情況，大陸央行貨幣政策委員會委員馬駿今（30）說，大陸還有充足的貨幣政策空間和貨幣政策工具。人民銀行在使用貨幣政策工具時保持定力和彈性，並沒有一次用完所有的子彈。

中國人民銀行今下調7天逆回購利率至2.2%，此前為2.4%。馬駿表示，此次中標利率下降20個基點標誌著人民銀行進一步加大逆周期調節力度。

上證報報導，馬駿指出，人行這次降息後，大陸仍然是主要經濟體中唯一採用常態貨幣政策的國家，仍然可以通過正常的貨幣政策操作強化逆周期調節。大陸貨幣政策的工具箱裡既有價格工具，也有數量工具，還有結構性工具，都可以在需要的時候加以運用。

馬駿稱，人行在抗疫的不同階段使用了不同的貨幣政策工具和策略。在抗疫初期，為保證醫療物資和基本生活物資的供應以及金融市場正常運行，人民銀行超常規投放流動性並推出人民幣3,000億元專項再貸款。隨著國內疫情形勢的改善，人民銀行又推出人民幣5,000億元再貸款再貼現額度和定向降準等措施支持企業復工復產。

馬駿分析，這次公開市場操作中標利率下降20個基點標誌著貨幣政策進入加大逆周期調節力度的階段，選擇在這個時點降息應該是綜合考慮大陸復工復產需求以及國際疫情和外部經濟環境惡化等多方面因素後做出的決策。

馬駿表示，調降公開市場操作利率可以進一步降低實體經濟融資成本。LPR改革改善了貨幣市場利率向貸款市場利率的傳導，貨幣市場的利率可以影響銀行對中期借貸便利(MLF)的報價，又可以通過MLF利率進一步傳導至LPR利率，從而引導貸款利率的變動。因此，這次調降公開市場操作利率應該也能夠有效地傳導至實體經濟，體現為企業融資成本的下降。

實體經濟 中國人民銀行

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