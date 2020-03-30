全球染疫 大陸工信部：大陸外貿進出口形勢可能惡化

新冠肺炎在國際蔓延，大陸工信部副部長辛國斌今（30）日表示，勢必對大陸的產業鏈、供應鏈以及外貿出口造成較大的經濟影響。大陸外貿進出口形勢將進一步惡化。將密切跟蹤形勢的發展變化，並及早做好應對準備。

第一財經報導，辛國斌表示，大陸將通過汽車、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈，提升全球產業鏈供應鏈的穩定性，加大力度向國際市場供應原料藥。據大陸海關統計，今年前兩個月大陸貨物貿易進出口年降9.6%，其中出口下降15.9%。

截至3月28日，全國規上工業企業平均開工率為98.6%，人員平均復崗率為89.9%，中小企業復工率達76%，3月以來日均升幅在1個百分點左右，開工步伐明顯加快。

疫情期間企業貸款部分，辛國斌表示，截至目前，人民幣3,000億支持疫情防控重點企業的專項再貸款已累計向5,000多家企業發放人民幣2,000多億元，企業實際承擔利率僅1.27%左右。增加的人民幣5,000億支農支小再貸款、再貼現額度已累計發放人民幣2,000多億元，貸款利率低於4.55%。

下一步，工信部將積極擴大有效需求，穩定汽車、輕紡、家電等傳統消費，培育智慧健康養老、綠色產品等消費熱點。支持發展遠程醫療、在線教育等新業態新模式。加快重點項目開工建設，跟蹤抓好重大項目落地。加快推進5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。